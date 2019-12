ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ Posted On December - 17 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਤਲਵਾੜਾ, 16 ਦਸੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹਲ਼ਕਾ ਦਸੂਹਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ, ਬੇ-ਘਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 31 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਦੂਲੋ ਦੇ 18, ਬਹਿਮਾਵਾ ਦੇ 5, ਬਹਿਦਰਿਆ ਦੇ 4, ਬਹਿਅੱਤਾ ਦੇ 2, ਅਤੇ ਬਡਾਲਾ ਤੇ ਬਹਿਨੰਗਲ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤਲਵਾੜਾ ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਟੋਹਲੂ, ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਬਾੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੰਢੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਤਲਵਾੜਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕੰਢੀ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹਿੱਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕੰਢੀ ਜਨਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਮਰੋਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੰਢੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਸੂਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਾਹੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਪਾਲ ਟੋਹਲੂ, ਸਰਪੰਚ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਨਮੇਜ ਸਿੰਘ ‘ਪਿੰਕੀ’ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ

Both comments and pings are currently closed.