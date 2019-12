ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਰਸੋਵਾਲ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ Posted On December - 18 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 17 ਦਸੰਬਰ

ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਰਸੋਵਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਪੰਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਰਾਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਡੋਲੀ-ਪਰਸੋਵਾਲ-ਘੁੱਕਰਵਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 10.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸੋਵਾਲ ਦੀ ਸੜਕ ਲਈ ਵੀ 11.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਛੋਹੀ-ਪਰਸੋਵਾਲ ਚੋਅ ਵਿਚ ’ਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਗਗਨਦੀਪ ਚਾਣਥੂ, ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਆਨੰਦ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਲਾਖਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਰਸੋਵਾਲ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ

Both comments and pings are currently closed.