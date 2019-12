ਵਿਧਾਇਕ ਟੀਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ Posted On December - 21 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ, 20 ਦਸੰਬਰ

ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਗਵਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਵਿਧਾਇਕ ਟੀਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

Both comments and pings are currently closed.