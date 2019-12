ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ Posted On December - 18 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,17 ਦਸੰਬਰ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਉਂਟਵਿਊ ਕਨਸੈਂਟ ਸਕੂਲ਼ ਜਹਾਨਖੇਲਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸੀਹਰਾ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਇਨ ਅਰਬਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਤੇ ਪਲਾਨਰ ਐਕਸਪਰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੱਗੂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸੀਹਰਾ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੱਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸੀਹਰਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

