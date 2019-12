ਵਿਆਹ ’ਚ ਔਰਤ ਦਾ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵਾਲਾ ਪਰਸ ਚੋਰੀ Posted On December - 24 - 2019 ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ

ਫਗਵਾੜਾ, 23 ਦਸੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਗਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਮਰ ਪੈਲੇਸ ’ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਈ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਰਸ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ, 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ, 13 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡਿਓ ਫੁਟੇਜ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਦਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰ ਪੈਲੇਸ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਫ਼ੇ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਫ਼ੋਟੋ ਖਿੱਚਵਾ ਕੇ ਹਟੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਸ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡਿਉ ਫ਼ੁਟੇਜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਜੈਕੇਟ ਪਹਿਨੀ ਬੱਚਾ ਬੈਗ ਉਠਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੇਟ ਕੋਲ ਪਰਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

