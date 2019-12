ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ Posted On December - 29 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮੰਡੀ ਘੁਬਾਇਆ, 28 ਦਸੰਬਰ

ਪਿੰਡ ਜੈਮਲ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਾਰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਨੇਤਾ ਸਹਿਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ,ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਹਿਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

