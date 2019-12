ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ Posted On December - 27 - 2019 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਟਾਲਾ, 26 ਦਸੰਬਰ

ਸਨਅਤੀ ਨਗਰ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੈੱਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਠਾਹਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ।

