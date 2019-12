ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਢੋਈ ਬਣੇਗਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ’ਚ ਬਣਿਆ ‘ਮੋਦੀਖਾਨਾ’ Posted On December - 31 - 2019 ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 30 ਦਸੰਬਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ‘ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਡਾ. ਅਵੀਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਢੋਈ ਬਣੇਗਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ’ਚ ਬਣਿਆ ‘ਮੋਦੀਖਾਨਾ’

Both comments and pings are currently closed.