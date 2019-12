ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਂਪ Posted On December - 29 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 28 ਦਸੰਬਰ

ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਮੰਚ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਂਪ, ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕੜਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਭਸਮੜਾ ਨੇ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਭਸਮੜਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਗੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਭਸਮੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੱਕੜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 45 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਲੀਪੁਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਮੰਚ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘੜਾਮ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹਰਜੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

