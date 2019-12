ਲੋਕ ਰੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ‘ਨਾਨਕ ਨੂਰ’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ Posted On December - 24 - 2019 ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 23 ਦਸੰਬਰ ਲੋਕ ਰੰਗ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਂਸਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਗੀਤ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਨਾਨਕ ਨੂਰ’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਿਆਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਗੀਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਾਨਕ ਨੂਰ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਵ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਲਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਹ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਰਲ ਵਿਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਧਾਰਣ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਸਰੋਤੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ, ਤੂਫਾਨ ਬੀਹਲਾ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਰਸੇਮ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ। ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ’ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ): ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲੌਂਗਪੁਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਚਰਨਪੁਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਹੰਡਿਆਲਵੀ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ’ ਦਾ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਸੁਖਮ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹ ਹੀ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸੇਧ ਮਿਲੇ।

