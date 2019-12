ਲੈਕਚਰਾਰ ਭੋਮਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ Posted On December - 18 - 2019 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਟਾਲਾ, 17 ਦਸੰਬਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲ (ਨੇੜੇ ਬਟਾਲਾ) ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਰੰਘਰੇਟਾਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਨੀਤ ਸਾਸ਼ਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭੋਮਾ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਰ੍ਹਵੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਭੋਮਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਤੀ ਗਿਆਨਪੀਠ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਲੈਕਚਰਾਰ ਭੋਮਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

Both comments and pings are currently closed.