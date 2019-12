ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On December - 19 - 2019 ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ

ਝੁਨੀਰ, 18 ਦਸੰਬਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਨੰਦੀ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਧਰਮੂ, ਲੀਲਾ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਸਦੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰਾਖੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਸ਼ੂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਟਧਰਮੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਢੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਠੋਸ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੁਡਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

