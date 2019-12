ਰੋਡੇ ਪੁਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਦਾ Posted On December - 26 - 2019 ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ

ਮਾਨਸਾ, 25 ਦਸੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਜਵਾਹੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਭੀੜੇ ਅਤੇ ਰੇਲਿੰਗ ਰਹਿਤ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਗੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਧੂੰਦ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬੱਪੀਆਣਾ, ਮਾਖਾ, ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ, ਹਸਨਪੁਰ , ਰੱਲਾ, ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਦਰਜ਼ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਰਗੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਮਾਖਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਲੱਲੂ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਸਰਹੰਦ ਚੋਅ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲ ਹੀ ਰੋਡੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਤੰਗ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਰੇਲਿੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਪਿੱਲਰ ਚੋਰੀ ਲਏ ਹਨ।

