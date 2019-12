ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ

ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ Posted On December - 28 - 2019 ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 27 ਦਸੰਬਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਮੇਨ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ 3100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 85,780 ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 85000 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪੀੜਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਲੁੱਧਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਡੀਓ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ 10000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

