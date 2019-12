ਰਿਵਾਲਵਰ ਗੁੰਮ: 2 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On December - 23 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ

ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਰਿਵਾਲਵਰ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਏਐੱਸਆਈ ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ 32 ਬੋਰ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਥਾਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੌਲਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਮਾਲਖਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।਼ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੌਲਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਸਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਰਿਵਾਲਵਰ ਗੁੰਮ: 2 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

