ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ Posted On December - 26 - 2019 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਰਮਿੰਘਮ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ (2022) ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ-2022 ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਜੀਐੱਫ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਓਏ) ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਰਸਮੀ’ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੀਐੱਫ ਦੀ ਖੇਡ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਖ਼ ’ਚ ਸੀਜੀਐੱਫ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਸਐੱਸਐੱਫ) ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

