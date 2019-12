ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਸਰਬੋਤਮ ਅਥਲੀਟ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ Posted On December - 28 - 2019 ਗੁਰਜੰਟ ਕਲਸੀ

ਸਮਾਲਸਰ, 27 ਦਸੰਬਰ ਨੇੜਲੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਠੱਠੀ ਭਾਈ ’ਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਾਲ ਜਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਗੁਬਾਰੇ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ, ਡੱਡੂ ਛਾਲ, ਬਾਲ ਬੱਕਟ ਅਤੇ ਬੈਲੂਨ ਰੇਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 100 ਮੀਟਰ, 200 ਮੀਟਰ, 400 ਮੀਟਰ ਦੌੜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 100 ਮੀਟਰ (ਜੂਨੀਅਰ ਕੁੜੀਆਂ) ਵਿਚ ਅਸ਼ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 200 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ, ਜੋਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਚੀ ਛਾਲ, ਲੰਬੀ ਛਾਲ, ਸਲੋ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਅਤੇ ਜੈਵਲਿਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਰਾਜਵਿਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਥਲੀਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਟੇਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਗਤਕੇ ਦੇੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਵਲੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ Comments Off on ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਸਰਬੋਤਮ ਅਥਲੀਟ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ

