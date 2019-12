ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ: ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ Posted On December - 25 - 2019 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 24 ਦਸੰਬਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਡੀਸੀਐੱਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੌਕੇ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨਾਏ ਗਏ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਵਲਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਮਿੱਤਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਬੀਟਸ ਉੱਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਾਂਸ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ, ਫੈਂਸੀ ਡਰੈੱਸ, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹ: ਕਲਾਵਾਂ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਪਾਲੀ ਨੇ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਫ਼ਲਸਫੇ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਮਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮਐਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੰਜੂ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਕੜਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਬੰਧੀ ਗੋਪਾਲ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ , ਖੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕੜਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਕੜਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੋਪਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮਨੀਸ ਦੂਆ (ਮੋਨੂੰ),ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਗਰੀਨ ਸੀ ਰਿਜੋਰਟ, ਰਾਣਾ ਕਮਰਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਸੀ, ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਸੰਜੇ ਸੇਤੀਆ (ਸੇਤੀਆ ਸੋਡਾ ਸ਼ਾਪ), ਸੁਭਾਸ਼, ਵਿੱਕੀ, ਜੋਨੀ, ਟਿਪੂ , ਕਾਲਾ, ਰਾਘਵ, ਰਾਕੇਸ਼ , ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਦਿ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

