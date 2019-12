ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ Posted On December - 28 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ਼ਹਿਣਾ, 27 ਦਸੰਬਰ

ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਸ਼ਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਏਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦੀਆਂ 20-25 ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਜਰਤ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟਰੈਡਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਸੀਰਾ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੰਡਿਆਇਆ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਹਿਜੜਾ, ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਹਿਜੜਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਮਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

