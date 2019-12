ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ Posted On December - 19 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਰਈਆ, 18 ਦਸੰਬਰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਸਰ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਭੋਰਛੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਥੋਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਹਿਤਾ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਾਨਪੁਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਤਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ ਧਿਆਨਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਲੂ ਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਈਆ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

