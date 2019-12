ਮਹਾਂਕਾਵਿ ‘ਅਦੁੱਤੀ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ Posted On December - 18 - 2019 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਦਸੰਬਰ

ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਗਰੁਪ ਆਫ ਰੰਘਰੇਟਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਏਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੁਆਰਾ ਰਚਿੱਤ ਪੁਸਤਕ ਮਹਾਂਕਾਵਿ : ‘ਅਦੁੱਤੀ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਵੇਂ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ 26 ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਪਿਆਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੰਘਰੇਟਾ ਕੌਮ ਦੇ ਬੋਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਕੇ (ਮੋਗਾ), ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਚੀਮਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਸਿੱਖ, ਵਾਲਮੀਕਿ ਕੌਮ ’ਚ ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚਾ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ , ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਈ (ਰੋਪੜ) ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਖੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹੋਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਹੰਸ, ਬਾਬਾ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪੀਸੀ ਪਿਆਸਾ, ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ , ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਾਲੂ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

