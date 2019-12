ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ Posted On December - 26 - 2019 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਬਟਾਲਾ, 25 ਦਸੰਬਰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ, ਸੈਦਮੁਬਾਰਕ, ਘਸੀਟਪੁਰਾ, ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ, ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਟਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਬੱਝਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਟਾਲਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ

Both comments and pings are currently closed.