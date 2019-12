ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ Posted On December - 18 - 2019 ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ/ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਂਪੁਰ

ਪਟਿਆਲਾ/ਰਾਜਪੁਰਾ 17 ਦਸੰਬਰ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਚੌਕ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ‘ਰਿਟਾ’ ਆਰ.ਐਸ.ਗਿੱਲ, ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੌਲੱਖਾ, ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਕੇ. ਦੇਵ, ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸੂਦ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ, ਮਧੂ ਫੁਲਾਰਾ, ਸਨੀ ਹਿੰਗੋਨਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੰਦੀਪ ਜਿੰਦਲ, ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਬੱਗਾ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਖੁਰਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਾੳਨ ਦੇ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ, ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਪਰਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਕਰਵਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

