ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ

ਮਾਨਸਾ, 29 ਦਸੰਬਰ

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕ ਨਸ਼ਿਆਂ-ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬੱਸਾਂ, ਠੇਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਧੂੰਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਫੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਛ ਰਹੇ ਸੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਖ ਵੇਲੇ ਖੱਜਲ੍ਹ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

