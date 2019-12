ਬੱਲੋਵਾਲ ਸੌਂਖੜੀ ’ਚ ਬੀਐੱਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਛੇਤੀ: ਤਿਵਾੜੀ Posted On December - 24 - 2019 ਸੁਭਾਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ

ਬਲਾਚੌਰ, 23 ਦਸੰਬਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬੱਲੋਵਾਲ ਸੌਂਖੜੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਬੀਐਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਗੜ੍ਹੀ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਭਾਗਪੁਰ, ਸਾਹਿਬਾ, ਸ਼ਾਹਦੜਾ, ਜੰਡੀ, ਰੈਲ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਲੋਵਾਲ ਸੌਂਖੜੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਬੀਐਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਹਨ ਪੁਰ ਖੋਈ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਹਨ ਪੁਰ ਖੋਈ ਤੋਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੱਕ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਚੌਰ ਨੂੰ ਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ’ਚ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜੇ ਚੌਧਰੀ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਹਕਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਭਾਟੀਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੈਰੀ ਸ਼ੇਖਰ, ਵਿੱਕੀ ਕਾਠਗੜ੍ਹ, ਹਰਜੀਤ ਜਾਦਲੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀਰਾ ਖੇਪਰ, ਰਿੰਕੂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

