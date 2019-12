ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਡੀਅੇੱਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ Posted On December - 19 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਰਈਆ,18 ਦਸੰਬਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਜਰ ਡਾ: ਸੁਮਿਤ ਮੁੱਧ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਵਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮੈਡਮ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੌਰ ਜੋਧੇ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਲਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ, ਸੀ: ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਵਾਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਮਾ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਸੀ, ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧੰਜਲ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਠੌਲਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਠਿਆਲਵੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਵਸੀ, ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੌਰ ਜੋਧੇ, ਮੈਡਮ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਚੀਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਿਲਚੀਆ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

