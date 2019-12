ਬ੍ਰਾਹਮਣਮਾਜਰਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਬ੍ਰਾਹਮਣਮਾਜਰਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ Posted On December - 20 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਕੁਰਾਲੀ, 19 ਦਸੰਬਰ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਾਹਣਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਜਾਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੈੜੀਆਂ, ਕਾਕਰੋਂ, ਭੂਪਨਗਰ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਕਲਾਲਮਾਜਰਾ, ਅਟੱਲਗੜ੍ਹ, ਲੋਹਾਰੀ, ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ, ਚੱਕਲਾਂ, ਰੋਡਮਾਜਰਾ, ਖਾਬੜਾ, ਸਿੰਘਭਗਵੰਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸੰਤਪੁਰ ਚੁਪਕੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਮਾਜਰਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਸਿੰਘਭਗਵੰਤਪੁਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੈੜੀਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪੇ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ 21 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।

