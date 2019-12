ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ Posted On December - 29 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਲਾਚੌਰ, 28 ਦਸੰਬਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਹਿੱਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਟਿਆਲੇ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੱਕੜਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਮਜਾਰੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਗੜ੍ਹੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਹੂੰਗੜ੍ਹਾ, ਰਾਜਾ ਮੀਰਪੁਰ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਹਿਯਾਤਪੁਰ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

