ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 12.96 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 29 ਦਸੰਬਰ

ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 12 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 260 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ-1, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 406, 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਪਤਨੀ ਬਲਬੀਰ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਅਬਰੋਲ ਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਪਰਾਧਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬਰੋਲ ਨਗਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਪਤਨੀ ਬਲਬੀਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਫਾਰਚੂਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 2017 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਖ਼ੀਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਣਦੇ 12 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 260 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਕਤ ਚੈੱਕ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਵਾਸੀ ਛੋਟੇਪੁਰ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਢੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਮਲਸੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

