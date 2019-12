ਬਿਰਧ ਸਿੱਧੂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ Posted On December - 23 - 2019 ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ

ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਦਸੰਬਰ

22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਘਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਧੂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ’ਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਕੱਟੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤਰੱਦਦ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਮੁੜ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।

ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਬੀਬੀਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ (77) ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ (84) ਦੇ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ 20-22 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ, ਗਗਨਦੀਪ ਚੱਢਾ, ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸੰਦੀਪ ਬੰਧੂ ਆਦਿ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਹੁਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾੜਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।

