ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ੌਅ ਬਣੀਆਂ Posted On December - 26 - 2019 ਸੀ. ਮਾਰਕੰਡਾ

ਤਪਾ ਮੰਡੀ, 25 ਦਸੰਬਰ

ਤਪਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੌਲਕੀ ਪੱਤੀ ਦੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲਵਾਂ ਰੋਡ ਦੀ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਬਸਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੰਡਾ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਲੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੀਂਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੌਲਕੀ ਪੱਤੀ ਦੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਧਰ ਐੱਸਡੀਓ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਮਕਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

