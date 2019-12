ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ Posted On December - 27 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅਜਨਾਲਾ, 26 ਦਸੰਬਰ

ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 15 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ।

ਪਠਾਨਕੋਟ (ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਾਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਕਨਵੀਨਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਮ ਦਾਸ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ, ਡਾ. ਲੇਖਰਾਜ, ਮਾਸਟਰ ਸਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਗਲ ਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ ਹੁਣ ਲੱਕਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਨਵੀਨਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਮਨ ਲਾਲ, ਸੁਖਨਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਲਵਾਨ, ਸੀ.ਐਲ. ਭਗਤ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ, ਹੰਸ ਰਾਜ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸੈਣੀ, ਦਿਲਬਾਗ, ਜਗਦੀਸ਼, ਜੁਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਤਨ ਲਾਲ, ਨਰੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Both comments and pings are currently closed.