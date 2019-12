ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ਾਮ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ਾਮ Posted On December - 25 - 2019 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਦਸੰਬਰ

ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦੇ 95ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ਾਮ ‘ਤੁਮ ਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ…’ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ 24 ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਤ ਲਾਲ ਬਾਂਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੀਡੀਆਰਐੱਸਐੱਮ ਮੋਹਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੇ ਇਕ ਸੋਲੋ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਐੱਸ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੋਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਜੀਤ, ਡਾ. ਬਰਜੇਸ਼ ਮੋਦੀ, ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਵਰਮਾ, ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਸਰੀਨ, ਕੈਲਾਸ਼ ਅਟਵਾਲ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਗਰੋਵਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਿਤਾ, ਰਾਮ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੀਰਜ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਯਸ ਸਰਮਾ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਗਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਤ ਲਾਲ ਬਾਂਗਾ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਿਹਰੀ ਯੁਗ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

