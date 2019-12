ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਬੱਡੀ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਆਲ ਓਪਨ ਫੁਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ Posted On December - 30 - 2019 ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ

ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ, 29 ਦਸੰਬਰ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਬਾਬਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 15ਵਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਬੱਡੀ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਫੁਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਿਆਲਾ ਕਰਵਾਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੁਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਹਾਨਾਂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਾਂਸਲਰ ਬਾਬਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੌੜਾਂ, ਫੁਟਬਾਲ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਫੁਟਬਾਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਇਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੁਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਹਾਨਾਂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ, ਆਦਮਪੁਰ ਫੁਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਨਡਾਲੋ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ, ਪਾਲਦੀ ਫੁਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਹੜੇ ਫੁਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਮੇਹਟਿਆਨਾ ਫੁਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਨੂੰ 3-0 ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਰਹਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਦੌੜਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ 400 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਲੀਮਾ ਭੋਗਪੁਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿਚ ਰੁਪਾਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰਵਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ, 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿਚ ਗੁਰਵਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਿਚ ਰਣਸਹੋਤਾ, ਨਡਾਲ, ਵਿਰਕਾਂ ਏ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਹਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ (ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ), ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਮਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਵਤਸ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਦ ਵਰੱਤ ਪਲਾਹ, ਚਿਨਾਂ ਦੇਵੀ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਰੋਲੀ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੁਖਿਆਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ Comments Off on ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਬੱਡੀ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਆਲ ਓਪਨ ਫੁਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ

Both comments and pings are currently closed.