ਬਾਂਸਲ ਧੜੇ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ

ਧਨੌਲਾ, 28 ਦਸੰਬਰ

ਧਨੌਲਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਧੜਾ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੰਮ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬੂਟਾ ਖਾਂ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦਰੀ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗੇਹਰ, ਰਾਮਾ ਬੰਗੇਹਰ, ਮਹੰਤ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਨੌਲਾ ’ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

