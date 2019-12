ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਸਮਾਪਤ Posted On December - 19 - 2019 ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 18 ਦਸੰਬਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬਰਨਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਇਲ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਹਿਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੰਡਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 8 ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਦੌੜ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਧੌਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹਿਲੇ, ਚੀਮਾ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗੋਬਿੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਭਦੌੜ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤਪਾ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਸਿੰਗਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਓਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

