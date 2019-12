ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2449 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2449 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ Posted On December - 31 - 2019 ਦਲਬੀਰ ਸੱਖੋਵਾਲੀਆ

ਬਟਾਲਾ, 30 ਦਸੰਬਰ

ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੀਹੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਬਟਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 2449 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2449 ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2449 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ

Both comments and pings are currently closed.