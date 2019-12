ਫੁੱਟਬਾਲ:ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ’ਚ Posted On December - 19 - 2019 ਸੁਰਜੀਤ ਮਜਾਰੀ

ਬੰਗਾ,18 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਂਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬੰਗਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਹਮਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾ 22ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਲੱਬ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਦੋ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਦਲਬੀਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਚ 1-0 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਦਲਬੀਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਜੇ. ਸੀ. ਟੀ. ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡਣ ਤੱਕ 1-1 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ। ਪਨਾਲਟੀ ਕਿੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇ. ਸੀ. ਟੀ. ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 5-4 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੰਗੂਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁੱਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਜੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 3-2 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਪੱਲੀ ਝਿੱਕੀ ਅਤੇ ਜੀਦੋਂਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਰਬੰਸ ਹੀਉਂ ਪੈ੍ਸ ਸੱਕਤਰ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਸੱਕਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਕਲੱਬ ਕਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਚ ਦਲਬੀਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜੇ. ਸੀ. ਟੀ. ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਹਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ

