ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ

ਬਰਨਾਲਾ, 27 ਦਸੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਅਤੇ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਗੈਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਬਿਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੀਆਈਪ. ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸੂਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

