ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ Posted On December - 29 - 2019

ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਦਸੰਬਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੰਜੋਲੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਮਸੀਹ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਕੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧਾਏ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਲਵਕੁਸ਼ ਤੇ ਬਾਬੂ ਲਾਲ, ਜੱਸੀ ਸਮਾਣਾ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਭਾਦਸੋਂ, ਡਿਪੂ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

