ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਂਪ

ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਂਪ Posted On December - 29 - 2019 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 28 ਦਸੰਬਰ

ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਾ. ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਟੀ ਕਲੱਬ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਉੁੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖਾਲਸਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੌੜ, ਪ੍ਰੋਫੈ ਜਸਪਾਲ ਵੜੈਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਧਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਂਪ

Both comments and pings are currently closed.