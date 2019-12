ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ Posted On December - 19 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, 18 ਦਸੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਸੜਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਐਕਸੀਅਨ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਓ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਪੜ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਗੀਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਈਓ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ, ਜੀਵਨ ਬਾਂਸਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਗਰਗ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਭੂਸ਼ਨ ਜਿੰਦਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੀ ਬਾਂਸਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਲਵਾ

