ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਗੁਲਦਾਉਦੀ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ Posted On December - 18 - 2019 ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਭਲਕੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਗੁਲਦਾਉਦੀ ਸੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਘਾਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੋਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਲਦਾਉਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

