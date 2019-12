ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਨਆਰਆਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ Posted On December - 21 - 2019 ਜਸਬੀਰ ਚਾਨਾ

ਫਗਵਾੜਾ, 20 ਦਸੰਬਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਸੰਗੀਤ ਦਰਪਣ’ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਚ’ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐੱਚਐੱਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਚ.ਐਸ.ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਗੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਕਮਲ ਬੱਗਾ, ਸਤੀਸ਼ ਚੱਢਾ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

