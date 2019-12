ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ Posted On December - 24 - 2019 ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ

ਤਲਵਾੜਾ, 23 ਦਸੰਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਅੰਜਨਾ ਬਟਵਾੜਾ, ਸਰਪੰਚ ਲੀਲਾ ਦੇਵੀ ਅੰਦਵਾੜ ਪੱਤੀ, ਸਰਪੰਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਝਰੇੜਾ, ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਹੀਰ ਬਹਿ, ਸਰਪੰਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੰਗਾ, ਸਰਪੰਚ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚਮੂਹੀ, ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਭੰਬੋਤ ਪੱਤੀ ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

