ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਚੋਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਦਸੰਬਰ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਬੈਗਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਪਰਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਬੈਗਾਂ ’ਚ 11 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਪਰਸ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬੈਗ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਏਯੂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀਏਯੂ ਹੋਸਟਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬੀਸੀਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੀਏਯੂ ’ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮਜੀਟੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਪਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਤਿੰਨ ਬੈਗਾਂ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬੈਗ ਗਾਇਬ ਸੀ।

