ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ Posted On December - 26 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬੁਢਲਾਡਾ, 25 ਦਸੰਬਰ

ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਕੋਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਜੈ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।

