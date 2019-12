ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਨਗਦੀ Posted On December - 25 - 2019 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 24 ਦਸੰਬਰ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵਲੂਰ ਕੋਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਪ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਗਦੀ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋਹ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਗ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਥਾਣਾ ਕੁਲਗੜੀ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹਲਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਪੀ (ਡੀ) ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਪੰਪ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਸੱਤ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਪ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਿਫ਼ਟ ਕਾਰ ਪੰਪ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਨਗਦੀ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਪ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਖੋਹ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਪੰਪ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

