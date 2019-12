ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ Posted On December - 23 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 22 ਦਸੰਬਰ

ਇਥੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸਾਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਖੰਡੇਬਾਦ ,ਬੀਰਬਲ ਸਿੰਘ ਲੇਹਲ ਕਲਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਖੰਡੇਬਾਦ, ਲੇਹਲ ਖੁਰਦ, ਲੇਹਲ ਕਲਾਂ, ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ, ਕਾਲਬੰਜਾਰਾ, ਜਲੂਰ ਅਤੇ ਰਾਏਧਰਾਨਾ ਸਣੇ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ 600 ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ , ਦੁੱਧ ਸਮੇਤ ਛੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 495 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

