ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਜੰਗ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਿਤਾ ਲੜ ਰਿਹੈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੜਾਈ Posted On December - 23 - 2019 ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

ਪਾਤੜਾਂ, 22 ਦਸੰਬਰ

ਪਿੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 32 ਲੱਖ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਆਦਿ ਵਿਕ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਾਸੀ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਧਰਮਸ਼ੀਲਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਮਦਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਿਕ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਿਰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਸਤ 18 ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਤੜਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਜੰਗ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਿਤਾ ਲੜ ਰਿਹੈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੜਾਈ

Both comments and pings are currently closed.